支付宝在港推出首个非人民币支付应用程序

（联合早报网讯）中国在线和移动支付平台支付宝日前在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。

据第一财经报道，蚂蚁金服称，“支付宝HK”可用港币进行移动支付，周四起香港将有逾2,000家店接受这种支付形式。运营该平台的蚂蚁金服是阿里巴巴旗下关联公司。

蚂蚁金服集团国际事业部总裁道格拉斯·费根(Douglas Feagin)称，在香港推出本地货币手机支付，是蚂蚁金服迈出的重要一步，更加接近在更多市场为更多用户服务的目标。

此举将有助于该公司线下商务向中国大陆之外地区扩展，该公司竞争对手有在香港上市的腾讯控股旗下的微信支付。

据移动应用市场数据与分析公司App Annie19日发布的报告作为中国领先的移动支付平台，微信支付和支付宝的使用行为渗透率比中国前5大移动银行应用的平均使用行为渗透率高出近7倍。

与此同时，蚂蚁金服也表示，其日活用户人数在截至3月底的一年里翻了一倍。 根据蚂蚁金服的说法，这一增长的很大一部分来自今年第一季度，该季度用户数比前一季度增加40%。 蚂蚁金服并未披露其支付宝服务的日活用户人数，而是表示总计有4.5亿人使用其支付和其他金融服务，包括理财和保险。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅