上海市检察院原党组书记、检察长陈旭被开除党籍

（联合早报网讯）日前，经中共中央批准，中纪委对上海市人民检察院原党组书记、检察长陈旭严重违纪问题进行了立案审查。

据中共中央纪委监察部网站报道，经查，陈旭严重违反政治纪律和政治规矩，作为党组织主要负责人，履行全面从严治党主体责任不力，违规干预和插手司法活动，大搞以案谋私，严重损害司法公信力，对抗组织审查，长期搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受他人安排的旅游和打高尔夫球活动；违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职务上的便利为他人谋取利益，亲属收受财物，违规从事营利活动；违反生活纪律。利用职务上的便利或影响为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

中纪委称，陈旭身为党的高级领导干部，理想信念丧失，纪律底线失守，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重损害司法公信力和社会公平正义，性质恶劣、影响极坏，系党的十八大后仍不收敛、不收手的典型。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予陈旭开除党籍处分，取消其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

据人民网信息，陈旭，男，汉族，1952年11月生，上海市人，研究生学历，管理工程专业，管理工程硕士，1971年7月参加工作，1974年12月加入中共。

陈旭自2008年2月起担任上海市人民检察院检察长；2009年6月后任上海市人民检察院检察长、党组书记。

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