齐齐哈尔旅客机上拒关手机被拘留

（联合早报网讯）5月19日，旅客赵某乘坐KN2267航班，由北京至齐齐哈尔，在飞机即将起飞滑行过程中，赵某多次拒绝机组要其关闭手机的提示，且态度恶劣任性，机组人员启动了机上干扰事件程序，采取全程录像，对其违法行为取证并锁定证据。

据民航资源网报道，航班落地后，该旅客被机组按程序移交齐齐哈尔机场公安分局处理。

齐齐哈尔机场公安分局严格落实民航局公安局“六严”工作要求，积极协调属地公安机关，对该旅客依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十四条第二款规定，给予赵某治安拘留处罚。

机场警方提醒，在中国所属航空器上必须遵守中国相关法律法规，《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，在使用中的航空器上使用可能影响导航系统正常功能的器具、工具，不听劝阻，处5日以下拘留或者500元以下罚款。《中国民航总局公安局第174号令》规定，对违反规定使用移动电话等遥控电子设备者，经机组成员劝阻、警告、仍坚持不改者，对其设备暂时予以扣押保存。对制止不听者予以制服，移交机场公安处理，并依法给予行政拘留处罚，造成航班延误，依法要求行为人赔偿损失。

如果旅客需要在飞行过程中看电影、听音乐，可以使用MP3、笔记本电脑、平板电脑等设备，但不能使用手机，且应听从空乘人员指示。

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