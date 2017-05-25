中国“华龙一号”核电机组核岛今封顶 可抗九级地震

（联合早报网讯）福建福清核电站5号机组是中国“华龙一号”全球首堆示范工程，于2015年5月7日开工，目前正在有序的建设当中。

据央视新闻报道，华龙一号是中国具有自主知识产权的三代核电技术，“华龙一号”的建设，同时也标志着中国成为继美国、法国、俄罗斯之后，又一个拥有独立自主三代核电技术的国家。

作为三代核电技术，“华龙一号”在多个方面实现技术突破，满足国际最新核安全法规标准的要求，同时在安全、技术和经济指标上也达到国际最高水平。

中核集团“华龙一号”总设计师邢继介绍：我们采用177组燃料组件的反应堆堆芯的设计，增加了热供余量，使得反应堆在运行和事故情况下能够更加安全。比如像第二代反应堆堆芯熔毁的概率大概在十的负四次方，国家的核安全当局对我们的新建的核电机站提出的安全标准，堆芯熔毁的概率必须要小于十的负五次方，那么华龙一号比国家所要求的还要低了一个量级的水平。

“华龙一号”是中国自主研发的三代核电技术，与国际通行三代核电技术相比，华龙一号在安全可靠性得到了进一步提升。抗9级地震，防大型海啸，这些都是华龙一号的设计标准。不同于以往核电技术，华龙一号根据地球重力和自然循环的方式，设计了一套非能动安全系统。简单地说，就是在不需要外部的电源的情况下，依然能够为核电站提供安全防护措施。

邢继指出：非能动的系统，利用自然循环，在失去电力供应的时候它依然可以发挥作用，这就是保证核安全的很重要的一个方法。华龙一号按照最高的安全标准，可以让操作员在事故发生后30分钟，不需要操作员来干预。（事故发生）72小时我们可以完全做到场内自制，不需要外部支持。

在经过了几次重大核电站事故之后，安全性成为三代核电技术的重中之重。为此“华龙一号”采用了双层安全壳的结构，可以抵御商用大飞机恶意撞击，这也使它成为世界上最安全的核电技术之一。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅