中国国防部：中方派舰对美舰查证警告驱离

（联合早报网讯）5月25日下午，中国国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强上校答记者问。

据中国国防部网站报道，针对记者的问题：媒体消息称，美国一艘驱逐舰今天进入南海（南中国海）进行所谓的“航行自由”任务，并进入美济礁12海里。能否予以证实。

国防部发言人任国强回答：5月25日，美国“杜威”号导弹驱逐舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国海军“柳州”号导弹护卫舰、“泸州”号导弹护卫舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。对于美军方这种炫耀武力，推动地区军事化，且极易引发海空意外事件的行径，中国军队表示坚决反对并已向美方提出严正交涉。

一段时间以来，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势正在趋稳向好。但美方的错误行为使南海趋于好转的局面受到破坏，不利于南海的和平稳定。

当前，中美两国两军关系处在发展的重要时期。我们认为，健康稳定的中美关系符合双方的共同利益，需要双方的共同努力。我们要求美方采取切实措施改正错误，为两国两军关系的发展增添正能量。美军的错误行为只会促使中国军队进一步加强能力建设，坚定捍卫国家主权和安全。

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