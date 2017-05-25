港府回应港珠澳大桥报告造假：大桥安全无异常

（联合早报网讯）港珠澳大桥石屎（以下称“混凝土”）压力测试报告涉嫌造假。香港发展局、运输及房屋局、土木工程拓展署、路政署今天下午召开联合记者会回应事件。土木工程拓展署署长林世雄称，怀疑有人调整测试混凝土器材时间造假。

而据香港文汇网报道，署理运输及房屋局局长邱诚武则表示，得悉事件后对大桥结构进行初步检查，检查结果显示全部结构良好，无发现异常迹象。

香港土木工程拓展署署长林世雄在记者会上表示，涉事实验所由2012年底开始为港珠澳大桥香港段相关工程进行混凝土、泥土的密度测试。去年7月，有土木工程拓展署人员在检查混凝土砖测试报告时，发现有实验报告所显示的时间曾被调整。

林世雄指出，混凝土强度测试需于製成后第28日的正负八小时内进行，此次事件怀疑有人迟做测试，事后又调整器材时间。林世雄表示，虽然测试时间推迟，但对混凝土强度测试结果影响不大，对港珠澳大桥工程的运营质量亦无实质影响。

发展局局长马绍祥则保证，香港特区政府将基建工程的安全、品质摆在首位，不允许有虚假行骗的行为危及基建工程的安全质量，发现报告时间可能被篡改时，立即积极採取相关的跟进行动，包括向廉政公署举报并全面配合协作调查。

香港廉政公署23日公布拘捕涉事承包商的两名高层及19名职员，怀疑他们涉嫌贪污，并向署方呈交虚假的港珠澳大桥混凝土压力测试报告。

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