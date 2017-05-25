亚洲金融风暴以来首次 穆迪下调香港长期信用评级

（联合早报网讯）国际信贷评级机构穆迪继调低中国的主权信用评级后，今天也调低香港的评级。但香港特区政府表明不认同穆迪的做法。

另一家国际信贷评级机构惠誉发言人今天回应香港电台提问时指出，目前给予香港的评级为“AA+”，评级展望稳定。

至于标准普尔发言人则指出，目前对香港评级为“AAA”，评级展望维持“负面”，但未表态会否跟随同业下调香港评级。

穆迪今天将香港的长期信用评级由“Aa1”调低一级至“Aa2”，是1998年亚洲金融风暴以来首次下调；评级展望则由“负面”调高至“稳定”。

穆迪解释，调低香港的评级，是因为香港与中国大陆在政治、经济和金融等方面联系越来越紧密，如“沪港通”、“深港通”和“一带一路”等，未来都将使香港的经济和金融系统与中国大陆更为紧密连接。

穆迪指出，预期中国大陆信贷状况会恶化，若香港与中国大陆联系持续增强，或香港在政策制订等方面的独立性受到动摇，评级有可能再被调低。

香港财政司司长陈茂波今天发表声明，严词斥责“穆迪有关香港公共政策的制定和落实的评论，纯属臆测，缺乏理据支持”。

陈茂波在声明中表示，非常不认同穆迪的观点，指出即使中国大陆经济和香港经济关系非常密切，但不认同穆迪基于对中国大陆的主权信用评级的调整，而机械式地随之将香港的评级下调。

陈茂波指出，穆迪以认为香港参与“一带一路”会使经济和金融制度与大陆更加紧密，但其实“一带一路”倡议的不是促进到大陆的投资，是推进国际合作。与穆迪所观察相反，“一带一路”有助香港的企业和人才进军沿线更多国家，开拓新市场，令香港经济整体得益。

他并重申，香港一直依照《基本法》的规定实行高度自治，享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权，中央政府和特区政府落实“一国两制”原则，而这亦是香港经济持续发展的最重要基础。

香港中文大学全球经济及金融研究所常务所长庄太量也表示，香港有着庞大储备及盈余，还债能力高，穆迪不应该只因为香港与中国大陆经济日趋紧密，将香港评级与中国主权评级同步下调。

庄太量说，这次穆迪下调香港评级，会令香港政府发债的成本提高。而稍后推出的债券通，也有可能因为发债利息上升，而导致发债量减少。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆则认为，这次下调评级会令部分香港企业的借贷成本上升，但对香港整体经济影响不大。

他说：“你看香港财政储备这样充足，加上香港是用联系汇率运作，货币是百分百保证。从这些角度看，香港本身公共财政发债能力，应该不会有太大影响。”（戴庆成香港报道）

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