中国新能源汽车电池领域将对外开放

（北京路透电）中国商务部今天称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。

商务部发言人孙继文在新闻发布会上称，正在修订的《外商投资产业指导目录》拟放开汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。5月23日《目录》修订版已经中央全面深化改革领导小组35次会议审议通过，将于近期公布实施。

他说：“中国在绝大多数领域是完全对外开放的，只有少数敏感领域对外商投资有股比限制，而上述要求也随着中国不断扩大开放而逐步减少。”

去年12月发改委和商务部发布关于《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见的公告，该次目录修订包括继续扩大对外开放，制造业重点放开轨道交通设备、汽车电子和新能源汽车电池、摩托车、食用油脂、玉米深加工、燃料乙醇等生产制造领域准入限制。

孙继文并表示，中国对德国的投资仍处于起步阶段，增速较快，总量不大，仅占德国吸引外资总量的1%。希望德国政府进一步为中国企业在德国投资兴业提供良好的法律环境和便利措施，中国也乐见德国企业进一步扩大对华投资，分享中国市场提供的发展机会。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅