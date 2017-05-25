习近平视察海军机关 再提肃清郭徐流毒

中共总书记习近平昨天视察海军机关时强调，要坚决维护党中央权威，“全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响，确保人民海军忠于党、舰行万里不迷航。要保持定力、压实责任，强化监督执纪问责，推动正风肃纪反腐向纵深发展”。

北京有关人士分析，中共十八大以来，至少超过50名少将以上的将领已被证实落马，还有一些将领被查处，但官方没有对外公布。被称为“国妖”的中央军委原副主席徐才厚落马已经三年多，另一名中央军委原副主席郭伯雄落马也超过两年。可以说，与郭、徐直接有不法勾连的将领大多已被查办。

但与组织清理相比，郭、徐在军中的思想流毒更难清理。习近平多次要求军队全面彻底肃清郭、徐影响，主要是指郭、徐丧失信仰、无视政治纪律、破坏军委主席负责制等思想流毒，以及买官卖官、贪图享乐等腐败风气。

同时，由于郭、徐主持中央军委日常工作长达10年，许多重要岗位的人选难免与他们有关，因此要从组织上彻底肃清郭、徐的影响也需要时间。近期，解放军各大单位、各军兵种正在或即将召开党代表大会，大会的重要议程之一就是选出参加下半年举行的中共十九大代表，这有利于军队从组织上、思想上进一步清理郭、徐的影响。

据《解放军报》今天报道，全军和武警部队出席中共十九大代表候选人预备人选，分别由各战区、各军兵种、军委机关各部门、军事科学院、国防大学、国防科学技术大学、武警部队和各军区善后工作办公室等31个选举单位，经过推荐提名、组织考察、确定初步人选并公示后，分别召开党委全会或党委会投票确定。近日，中央军委已审查同意。

报道说，习近平对做好军队出席中共十九大代表选举工作高度重视，多次作出指示，实施坚强有力领导。中央军委指出，要严把人选政治关，坚持把政治标准放在首位。在全面考察人选的理想信念、政治品格、道德修养的基础上，着重了解牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护核心、绝对忠诚可靠，坚决维护和贯彻军委主席负责制等情况，深入搞好“政治体检”。

另据中央电视台报道，习近平昨天也展示中国打造远洋海军的决心。他说，海军是战略性军种，要瞄准世界一流，加快转型建设，努力建设一支强大的现代化海军，为实现中国梦强军梦提供坚强力量支撑。

报道说，习近平还到海军作战指挥大厅了解海军当日海空兵力活动情况。他通过视频与正在远航访问的150舰编队通话，又同正在执行战备巡逻任务的538舰通话。

近年来，中国海军以前所未有的速度入列一大批新型舰艇，被称为“下饺子”。同时，海军也在集体接收各类新型飞机、导弹、雷达等装备，基本形成二代为主体、三代为骨干的主战装备体系，远洋投射能力正不断增强。（于泽远北京报道）

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