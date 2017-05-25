中国政府禁围棋“人机大战”直播惹网民不满

（上海／香港综合讯）“中国棋王”柯洁今天（25日）在围棋“终极人机大战”次轮比赛中，再度不敌超级电脑“阿尔法围棋”（AlphaGo），但更令中国网民不满的，是中国政府禁止这场大战的直播报道。

综合法新社、德国之声等报道，围棋人机大战在中国引起民众广泛关注，开发阿尔法围棋的谷歌子公司“深度思维”也为此专设网页，并在Youtube平台上直播战况。但许多中国网民在比赛开始后发现无法进入直播页面。

有中国网民在中国社区网站“豆瓣”吐槽说：“明明棋在国内下的……但是我们还不能看！”另有用户表示自己“翻墙”到Youtube上观看直播。

网媒“香港01”早前指出，柯洁23日与阿尔法围棋首战前夕就传出限制直播的消息，包括中国官媒CCTV5、腾讯旗下的野狐围棋网和新浪直播等都受到限制。

网上流传的一份政府公告称：“此次对弈不得以任何形式进行直播，文字直播、图片直播、视频直播、自媒体账号直播等一律禁止。”

报道引述评论指出，中国各大主流媒体原已准备好“推出全明星阵容直播报道”，却被相关部门“紧急喊停”。经协商，允许报道提及“AlphaGo”及深度思维，并只许谈及围棋角度，不可从技术层面讨论，也不准技术专家参与。

有分析则指上述禁播与阿尔法围棋为谷歌子公司所开发有关。谷歌2010年因不满中国的互联网审查制度而关闭了在华网页搜索服务，但其后屡次表达了希望重返中国的意愿。

柯洁与阿尔法围棋在中国乌镇围棋峰会上举行的次轮比赛今早10时半开始，阿尔法围棋黑棋先行，柯洁执白棋后手；双方在比赛的开局阶段势均力敌，就连阿尔法围棋之父、深度思维公司总裁哈萨比斯都发推特评价柯洁“表现完美”。

之后，双方的缠斗多次让柯洁陷入长时间思考。人机双方对弈至下午1时30分许、第155手时，柯洁主动认输，阿尔法围棋中盘胜，目前以比分2比0领先柯洁。柯洁赛后双手托额，显得非常懊恼。

尽管如此，哈萨比斯仍以“很惊喜和复杂”形容这场比赛，并指“柯洁将阿尔法围棋推向了极限”。他指出，柯洁在前50步非常完美，前100步是下出了与阿尔法围棋最势均力敌的棋，双方差距极小。

据报道，柯洁比赛期间曾一度用手捂住胸口。他赛后解释说：“捂胸口是因为我觉得有机会了……中途我一度认为胜利很接近，心一直在跳，太紧张的缘故。”“我下了一些不好的棋，可能这就是人类很大的弱点。不够沉稳。”

双方第三局的最终战将在后天举行。

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