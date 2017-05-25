民进党内部就台湾同性婚姻修法细节再起分歧

随着台湾同性婚姻释宪案结果出炉，同婚合法化的战场重回立法院，但拥有多数席次的民进党因部分立委背负地方选区的“反同”压力，导致党内“修民法”和“立专法”两派角力可能再起，阻挠同婚法案的审理进度。

台湾司法院大法官会议前天对同性婚姻作出释宪，指现行法律未允许相同性别的两人结婚，违反宪法第22条保障人民婚姻自由及第7条人民平等权的意旨，释宪结果备受国际关注。大法官也裁定，有关机关应在两年内完成相关法律的修正或制定，若台湾完成相关法律作业，可望成为首个同婚合法化的亚洲地区，具有标杆意义。

虽然确立修法保障同性婚姻权益的必要性，大法官却未指明修法方向，而是把球丢回立法院。目前，立院已初审通过绿委尤美女和蔡易余的民法修改草案，待排期协商，但民进党内部就修法时程已出现分歧，遑论朝野取得共识。

担任立院程序委员会召委的民进党立委段宜康就指出，本会期如无法完成相关修法，应力拼在下月召开的临时会中通过，但民进党党团总召柯建铭明确表示，临时会将优先通过年金改革、前瞻基础建设计划条例等重大法案，无暇处理同婚议题。

身为不分区立委的尤美女今天接受《联合早报》访问时说，由于同婚法案尚未排定协商，“大家都还没有讨论，（民进党内部）意见当然不一致”。她补充：“选区立委还是有地方选民的压力，但他们的信念、理念和价值并没有和我们不一样。”

提议在民法中增订“同性婚姻”专章的蔡易余，去年就曾受到选民极大压力，反同团体数度在其地方服务处门口扎营、冲入抗议，并动员电话轰炸攻势。但有分析认为，既然大法官释宪文提及，若有关机关逾期未完成法律的修正或制定，同性两人可依婚姻章规定，向户政机关办理结婚登记，不啻为选区立委的“后门”，既可不作为，以不激怒选民，也能看着同婚“自然”合法化。

不过，挺同团体希望打铁趁热，在释宪案的新闻风头上，尽速推动法案通过。台湾同志人权法案游说联盟执行长苏珊受访时说：“我们会尽力游说朝野立委，希望游说一些人支持修民法，促使立法机关早一点行动。”对于两年内通过法案的可能性，苏珊告诉本报：“（立委）有心想要通过的话，一切都是有办法的。”

台湾总统蔡英文去年大选前曾承诺支持同婚，但她上台以后，并未就此提供更多政治支持。去年底立法院讨论相关法案时，曾引发正反两面的社会对立，蔡英文始终没有公开表态，挺同团体也因此对她的沉默感到失望。

同婚合法化的争议点目前在于修改民法或订立专法，修民法的支持者认为，制定专法具歧视性，唯有修民法才能落实真正的婚姻平权，但反对者说，修民法“牵一发动全身”，牵涉的范围过广，且在子女等第三人的权益上存在许多争议，相当复杂。

台湾法学界人士就指出，同婚即便合法化，后续有关结婚年龄门槛、遗产继承、领养小孩、代理孕母乃至通奸罪等配套问题的法条都得相应调整和处理，否则相关法令将出现诸多漏洞。对此，行政院发言人徐国勇说，同性婚姻法案牵涉范围广大，所以需要经过盘整，但行政院对修民法或立专法没有既定立场，会尽快提出冲击最小、最有共识的法案到立法院。

然而，来自反同团体的阻力不断，“下一代幸福联盟”今天宣布全面抗战，除发动罢免支持同婚的立委，即日起还发动全民公投，目标是突破上回公投连署在三个月内突破20万份的纪录。

诉请监察院弹劾大法官的呼声也此起彼伏，在野的国民党立委赖士葆就质疑，部分参与释宪的大法官是蔡英文“御用大法官”，同婚释宪无疑是“政治性释宪”。这回参加大法官会议的14位大法官中，有六位由蔡英文去年提名，《自由时报》报道指出，新政府提名的大法官大部分都持“民法违宪”立场。

对于这些政治指控，尤美女觉得荒谬。其夫婿黄瑞明也是蔡提名的大法官，此次回避审理本案。尤美女说：“有可能吗？如果是政治性释宪就应该在520（蔡英文执政周年）前公布，给总统一个大礼。可是这个释宪结果究竟是大礼还是毒药，还不知道呢。”（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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