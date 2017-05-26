中国将打造京津冀长三角珠三角三个世界级机场群

（联合早报网讯）25日，2017中国民航发展论坛在北京举办。中国民航局局长冯正霖在论坛上表示，要着力打造京津冀、长三角、珠三角三个世界级机场群，为中国世界级城市群建设做好服务。

据人民日报报道，冯正霖介绍，目前中国城市群和机场群建设正处于有利的战略方位。“十一五”以来，城市群成为推进中国新型城镇化的主体形态，目前中国城市群总面积约占全国的25%，集中了全国62%的人口，吸引了70%的固定资产投资、98%的外资，创造了80%的经济总量。其中东部沿海地区的京津冀、长三角和珠三角城市群，以2.8%的国土面积，聚集了18%的人口，创造了36%的国内生产总值，是中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区，成为推动中国经济快速增长和参与国际化经济合作与竞争的重要平台。

与之相对应，京津冀、长三角、珠三角地区也形成了三大机场群，2016年，三大机场群完成旅客吞吐量4.73亿人次，占全国的46.5%，货邮吞吐量1469万吨，占全国74.7%。其中北京首都机场年旅客吞吐量连续七年位居全球第二，上海两机场旅客吞吐量突破一亿人次，浦东机场年货邮吞吐量连续九年位居全球第三，香港机场货邮吞吐量常年位居全球第一；广州、深圳、澳门机场，业务量也增长迅速。冯正霖表示，三个地区的机场群已经具备世界级城市群和机场群的基本形态。

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