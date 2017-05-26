台驻英处投书：WHA排除台湾恐危及全世界

（联合早报网讯）台驻英国代表林永乐25日投书国际大报《金融时报》，指出台湾今年被排除在世界卫生大会（WHA）之外，未来可能对台湾及国际社会都造成风险。

据联合新闻网报道，《金融时报》大幅刊登林永乐投书，他以“疾病控制亟需全面纳入”（Disease control needs aninclusive approach）为题指出，世界卫生组织（WHO）若要处理传染疾病带来的全球性挑战，绝对必须将台湾纳入全球卫生防护。

林永乐以台湾于2003年遭受SARS肆虐为例，强调台湾被排除在WHO之外为一灾难。他指出，由于台湾当时并非WHO成员，因此无法及时收到SARS病毒等相关讯息，而仅能独力防止疫情扩散，直到WHO最后派遣专家赴台，疫情逐渐缓和。

他也指出，台湾在2009年H1N1新型流感病毒大流行期间，透过与WHO间所建立的直接沟通管道，得以有效推动控制措施、生产疫苗并进一步防止病毒向国内、外扩散，更加证明台湾参与WHO的重要性。

林永乐强调，将台湾排除在WHO之外，等于重复过去错误，也使多年进步倒退。

他呼吁，WHO新任秘书长未来不应屈服于个别国家的政治压力，并应依据WHO章程运作，确保所有人皆能参与WHO，因为“疾病不分边界，惟有透过合作，不排除任何人，才能充分因应全球疾病控制之挑战。”

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