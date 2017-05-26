雄安新区将率先试行公务员管理改革

（联合早报网讯）5月25日，中国国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，意见从加大公务员交流力度、加强公务员考录协作、全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施意见。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。对于雄安新区，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持其先行先试，创新公务员管理政策。

据北京青年报报道，意见指出，将加大京津冀公务员之间的交流力度。根据京津冀协同发展战略重点领域和优先方向，组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，促进公务员在推动京津冀协同发展中拓宽视野、提高能力、增强本领。同时，推动京津冀公务员考试专家、测评基地、试题等资源三地共享，逐步实现京津冀公务员招录面试考官资格互认，探索面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。

推进京津冀聘任制公务员管理政策和工作经验交流，实现招聘职位互相开放、招聘程序统一，招聘职位信息互相借鉴，人才信息共享交流。支持京津冀地区开展公务员管理改革试点，强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设。围绕雄安新区建设和发展需要，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策，建设一支符合雄安新区发展需要的高素质专业化公务员队伍。同时，将雄安新区公务员培训纳入国家对口培训计划项目，实施对口支援、精准施训。在开展培训需求调查的基础上，重点围绕服务保障京津冀协同发展、新型城市化管理、交通一体化、生态环境保护、产业升级转移、科技创新、对外开放、脱贫攻坚等内容，统一组织协调专家师资力量，通过送讲座到基层、组织巡回授课、录制专题课件等形式开展培训。

此外，京津冀公务员管理协作联席会议机制将建立，定期召开会议，加强沟通协调，解决协同发展的有关问题。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅