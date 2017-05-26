金门高梁Made in China？金酒大陆试酿曝光

（联合早报网讯）金门各项福利得以远超台湾各县市，靠的就是挹注七成财源的金门酒厂。不过金门县议员陈沧江爆料，金酒在县长秘书带队下，赴大陆辽宁试酿，金门高梁秘方、技术恐怕外流对岸。

据中时电子报报道，从大陆“辽宁华新建设集团”网站上可看到一篇新闻稿《酒香浓郁映朝阳 喜贺金酒大陆首酿成功》，该篇新闻稿写道：“金酒试酿小组一行四人于2016年12月25日抵达朝阳，在凌塔酒厂的试验场地，完全按照金酒酿造制程，成功完成了酿酒生产作业。经鉴定，试酿生产的高粱酒味道与本土生产的味道相似度在80%以上，醇度、酸度等各项指标也与本土产品非常接近。试验的成功得到了试酿小组的肯定，试酿小组也表示将试验成功的结果汇报到金酒公司，推动金酒东北分厂项目在朝阳落地建设”。

联合报报道，金门县议员陈沧江昨（25日）在县政总质询时质疑内情不单纯，将严查幕后的主使人，全力防堵技术外流，也将要求金酒做专案报告，不排除邀县长出席，了解机密外泄程度，看是否有跟对方签合作意向书，违反旋转门条例等。

金酒董事长黄景舜回应，这是技术部门的构想，主要是因为高粱的原料主要都在辽宁一带，才想就近用原料试酿；在当地设厂一事，目前的法令不允许。

金酒也澄清，没有与对方签下任何协议；酿酒的过程，制麴是核心技术，金酒有信心，金门的环境是得天独厚的，所以制麴是不会被仿冒。

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