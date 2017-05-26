中国最大假冒匡威鞋案涉50余万双 成本12元售价几百

（联合早报网讯）以每双12-13元的成本生产，再以每双16-17元的出厂价销售至全国各地，乃至东南亚国家。等面向消费者时，这些鞋子打上“正品”的标签，涨到好几百元一双。近日，安徽省蚌埠市龙子湖公安分局经侦大队成功破获了这起中国公安部督办假冒匡威运动鞋案，抓获犯罪嫌疑人11人，查扣假冒耐克公司旗下 “匡威”、 “万斯”等品牌运动鞋50余万双，假冒品牌标识及包装物6000多万枚，涉案金额达6亿多元。

据法制网报道，据介绍，该案造假规模之大、专业程度之高、缴获数量之多，系中国历年打击假冒运动鞋领域之最，案值之高，也系耐克全球打假之最。

2015年12月初，耐克体育（中国）有限公司代表到蚌埠警方报案称，近期在中东一些国家市场上发现假冒 “匡威”品牌运动鞋，疑似从蚌埠周边流出，给商标权利人品牌声誉和经济上造成重大损失。接到报案后，蚌埠市公安局指定龙子湖分局经侦大队负责此案。龙子湖分局立即抽调警力成立专案组，对郊外的鞋厂展开全面排查。

经过近一个月的摸底排查，专案组基本摸清了位于蚌埠市某郊县的秘密生产窝点、仓储地址、生产规模、出货规律，以及主要人员构成。

12月26日，蚌埠警方决定实施收网行动。在此次行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人四人，摧毁九条生产线，现场查获假冒匡威、万斯等品牌运动鞋共计50余万双，假冒商标标识及包装物共计6000余万枚。

经审查，犯罪嫌疑人戴某某纠集一帮技术及销售人员，于2012年在安徽蚌埠郊县开发区秘密建起制假工厂，以每双12-13元的低廉成本大肆生产假冒 “匡威”、 “万斯”等品牌运动鞋，再以每双16-17元的出厂价对外销售，而正品鞋的价格一般在300-400元一双。自2012年以来，戴某某年平均销售额超过1.5亿元，截止案发时，销售额达6亿多元。

经过继续深挖，专案组发现，这个制假集团有着庞大的销售网络，一部分假鞋通过浙江等地销售商批发至中国各地，大部分通过广东、福建销售商销往东南亚及中东一些国家。历时一年多，专案组分赴广东、福建、浙江等地，陆续抓获犯罪嫌疑人七名，捣毁窝点五个，并在广东海关成功查扣即将运往中东国家的假鞋4万多双。

据耐克方面称，从案值以及现场缴获数量来看，此案是目前耐克全球打假最大案件。这些鞋子多数打着产地为越南、马来西亚等地，仿真程度较高，一般消费者真假难辨。

目前，该案还在继续深挖中。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅