吁修民法保障同婚 台湾同志团体：立专法才最麻烦

（联合早报网讯）大法官释宪出炉，宣告民法禁止同性婚姻违宪，并且限期两年修法，台湾同志团体表示，现在战场又回到立法院，政治人物不要再误导民众，认为修民法麻烦，应该立专章专法。同志团体说，现在已经有两个已经有两个草案版本，修法不会挂一漏万，党团应该尽快进行协商，否则不排除重新号召同志上街头。

据联合新闻网报道，“婚姻平权，点亮台湾，民法不修、歧视不休”婚姻平权大平台总召集人吕欣洁表示，大法官给予政府两年时间修法，但党团偏向修专法。根据民调显示，释宪出炉后，民众的支持率高达六成；国民党主席当选人吴敦义从“毛骨悚然”变成“爱是平等”，不管过去如何就让它过去，但修法这件事情，应该要说明清楚。

吕欣洁表示，不少政治人物误导民众，修民法很麻烦，事实上，立专法才最麻烦，同志团体会持续关注，究竟是谁不断在误导群众？呼吁立法院应该尽快进行协商，还来得及进入二三读。她说，现在已经有两个初委员会的版本，同志团体比较倾向离委尤美女的版本，在通则就提到平等的条款，是同志团体一贯的立场；这两个版本都是两大党支持的版本，不会挂一漏万，不知道为什么要缘木求鱼，同志团体会持续与不同委员、行政主管沟通，也不排除邀请群众重回街头。

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