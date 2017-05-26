北京：今年PM2.5力争控制在60微克/立方米左右

（联合早报网讯）昨日上午，北京市环保局局长方力受市政府委托，向市十四届人大常委会第38次会议报告2016年环境状况和环保目标完成情况。据统计，去年全市共有198天空气质量达标，重污染39天，PM2.5年均浓度为73微克/立方米。

据新京报报道，方力表示，PM2.5仍然是北京空气污染的核心问题，今年要“以超常力度治理大气污染”，力争将PM2.5年均浓度压缩至60微克/立方米左右。

方力介绍，2016年北京的PM2.5年均浓度为73微克/立方米，同比下降9.9%；二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物年均浓度分别为10微克/立方米、48微克/立方米和92微克/立方米，同比分别下降28.6%、4.0%和9.8%。

“四项主要污染物年均浓度达到有监测记录以来的最低水平。”方力说，去年空气质量达标天数198天，同比增加12天；重污染天数39天，同比减少7天。

不过，PM2.5仍是空气污染的核心问题，“虽然创造了年度最大降幅，但仍超过国家标准1.1倍。”方力说，特别是2016年12月后，发生了区域大范围、长时间的空气重污染过程，全市累计出现4次共11天重污染，对社会生产生活造成了较大影响。

在生态环境质量维系方面，方力说，按照国家技术规范评价，2016年全市生态环境状况指数为64.8，继续保持在“良”的等级，从区域分布看，北部山区生态环境状况好于其他区域，其中怀柔区生态环境状况最好。

方力表示，今年将以超常力度治理大气污染。他表示，市环保部门将全面推进能源结构清洁化、机动车低排放化、城市管理精细化。并深化区域联防联控，协调推进区域污染减排，全力以赴推进空气质量改善。“力争将PM2.5浓度控制在60微克/立方米左右，这是我们的核心目标。”

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