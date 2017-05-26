第三航厦动土 完工后台湾桃园机场将提升为区域枢纽机场

（联合早报网讯）桃园机场第三航厦“机坪、滑行道与机坪设施工程”及“第三航站区土方及基础工程”联合动土典礼上午在第三航站工地举行，桃机公司董事长曾大仁表示，航厦预计2020年完工，2021年中完成试运转，预计每年可提供4500万旅客人次的服务。

据联合新闻网报道，第三航厦工程总共有13标，今天进行的是第1标与第3标，由中华工程股份有限公司以新台币63亿元工程费用承揽，约占总工程经费1成，其他工程会按照工程顺序完成发包与开工，曾大仁指出，未来第三航厦营运后，每年服务4500万人次的旅运量，比目前第1、2航厦加起来的3200万旅人次的运量还大，未来搭配即将兴建的第三跑道，桃机将从“国家门户”转变成为亚太区域的转运枢纽机场。

新的第三航厦的外型好像大鸟起飞的模样，站内设计是大榕树张开枝叶的样子，让旅客有回家的感觉，航厦的景观、造型、功能都非常特别，且符合全球一流水准的航厦规模。

对于桃机目前的起降跑道，是否能满足兴建后的所有班次需求，曾大仁说，桃机未来会有第三跑道的规划与兴建，届时就可以满足各航厦的起落降服务，今天特别感谢各界与工程团队的辛劳，让桃园机场迈入下一个重要的里程碑，也预祝施工顺利，平安完成、如质如期、平安顺利。

“第三航站区土方及基础工程”为航厦主体首波工程计划，基地面积达118,734平方公尺，相当于3.9倍101大楼的基地面积，以利后续打造地下二楼、地上四楼，总楼地板面积近40万平方公尺的第三航厦主体建筑。

动土典礼之后将有短暂的阵痛期，首先要解决是桃园机场停机位不足的问题，必须增加空侧调度的效率及弹性，目前机场有38个靠桥停机位与23个远端接驳停机位，机场公司进行第三航站区工程后，最终可望新增21个靠桥停机位，其中包括四个可停靠空中巴士A380型机的F类停机位，以及六个远端接驳停机位，总数达到88个停机位，以提升飞航安全及空侧设施营运服务品质。

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