内蒙古政协原副主席赵黎平被执行死刑

（联合早报网讯）据中国央视报道，中国最高人民法院审理内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物死刑复核一案，近日依法裁定核准赵黎平死刑。2017年5月26日上午，山西省太原市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，对赵黎平执行了死刑。

最高人民法院经复核确认：2015年3月20日晚，被告人赵黎平在内蒙古自治区赤峰市持枪将被害人李某某（女，殁年26岁）杀害。2008年至2010年，赵黎平利用担任内蒙古自治区公安厅厅长的职务便利，接受请托为有关公司和个人在收购股权、承揽工程、职务晋升等事项上谋取利益，多次收受请托人的钱款共计人民币2368万元。2015年3月21日，公安机关对赵黎平杀害李某某的抛物现场进行勘查时，提取了赵所藏匿的一支转轮手枪、一支六四式手枪及49发子弹。同月23日，公安机关对赵黎平位于内蒙古自治区公安厅警体中心二楼的办公室进行搜查时，从保险柜内查获91枚雷管。

最高人民法院认为，被告人赵黎平故意非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪；赵黎平身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为构成受贿罪；赵黎平违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的枪支及49发子弹，其行为构成非法持有枪支、弹药罪；赵黎平非法存放91枚雷管，其行为构成非法储存爆炸物罪。赵黎平故意杀人的犯罪性质、情节特别恶劣，手段极其残忍，社会危害大，罪行极其严重，应依法惩处。赵黎平受贿人民币2368万元，数额特别巨大；非法持有以火药为动力的枪支2支，情节严重。对赵黎平所犯数罪，依法应予并罚。第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，最高人民法院核准山西省高级人法院维持第一审对被告人赵黎平判处死刑的刑事裁定。

太原市中级人民法院收到最高人民法院的刑事裁定和执行死刑命令后，依法对罪犯赵黎平进行了宣判并执行死刑。临刑前，赵黎平与其近亲属进行了会见。

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