台湾立法院明定原住民族语为“国家语言”

（联合早报网讯）台湾立法院院会今天三读修正通过原住民族语言发展法，明定原住民族语言为“国家语言”，政府应每年宽列预算，推动各项族语发展措施，并应培训族语老师，学校也要提供族语课程。

根据台湾联合新闻网报道，三读通过条文明定，原住民族语言为“国家语言”，地方政府、原住民地区，及原住民人口1500人以上非原住民地区等，应设置专职原住民族语言推广人员，中央政府则应协助原住民族各族设立族语推动组织。政府应会商各族，研订原住民族语言新词，并编撰原住民族语言辞典、建置语言资料库。

政府应订定原住民族语言发展政策，优先复振濒危语言；定期办理族语能力调查，及办理族语能力认证，并免征规费。本法施行三年后，原住民族参与公务人员特种考试、公费留学考试，应取得原住民族语言认证；政府机关、公立学校依原住民族工作权保障法进用人员时，优先聘用具原住民族语言能力者。

为落实世界语言权宣言规定，所有语言都有资格在其地区内以其语言作为官方用途。条文明定，原住民地区内的政府机关、学校、公营事业，得以地方通行语书写公文书；原住民地区大众运输工具应增加地方通行语播音；政府处理行政事务、实施司法程序时，原住民得以族语陈述意见，政府应聘请通译传译之。

条文明定，学校应依12年国民基本教育本土语言课程纲要规定，提供原住民族语言课程，以因应原住民学生需要，并鼓励学校以原住民族语进行课程教学；教育主管机关应培训族语老师，协助地方政府以专职方式聘用为原则。

另外，条文规定，政府应每年宽列预算，推动各项原住民族语言发展措施；政府捐助的媒体应制作族语节目、语言学习课程，并出版原住民语言出版品，使用族语比例不得低于总时数50%。

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