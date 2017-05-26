山东省检察院公布于欢案处警民警调查结果：不予刑事立案

（联合早报网讯）山东省人民检察院今天公布于欢案调查结果，对处警民警不予刑事立案。

据澎湃新闻报道，检察院称，媒体报道山东省聊城市于欢故意伤害案后，检察机关高度重视。山东省人民检察院认真贯彻最高人民检察院要求，第一时间成立由反渎等部门组成的专门调查组，通过实地查看现场、询问现场证人、调取分析处警现场视听资料、调取110接处警记录、查阅卷宗材料、提审在押人员、询问处警人员等，依法对于欢案处警民警是否存在失职渎职行为开展调查。

检察院称，经调查，2016年4月14日晚10时许，冠县经济开发区派出所接报警电话后，民警朱秀明（女，26岁）带领两名辅警携带执法记录仪迅速赶到冠县源大工贸公司现场，对现场十余名讨债人员采取口头制止和警告措施，针对现场人员众多、警力不足的情况，及时拨打电话请求增援，在离开接待室中心现场后，继续在厂区听取知情人员反映情况，于欢伤害行为发生后及时收缴作案工具、收集固定证据。朱秀明等人在处警过程当中也存在对案发中心现场未能有效控制、对现场双方人员未能分开隔离等处警不够规范问题，但上述行为不构成玩忽职守罪，决定对朱秀明等人不予刑事立案。

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