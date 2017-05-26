中国国家旅游局：对两家5A景区严重警告 10家4A景区被摘牌

（联合早报网讯）中国国家旅游局今天在浙江义乌对全国景区提出的“厕所革命”整治情况进行了通报，截至今年4月底，全国共完成新改建厕所超过5万座，旅游场所找厕难、如厕难，以及厕所脏乱差的现象有了显著改观。同时，对于一些厕所整改不到位的景区进行了警告或者摘牌处理。

根据中国央视网报道，全国旅游资源规划开发质量评定委员会近期对各景区的综合评定，今天通报，决定对全国两家5A景区作出严重警告处理，对10家4A景区进行摘牌处理。对于厕所整改严重滞后的河南省南阳市西峡伏牛山老界岭•恐龙遗址园旅游区、青海省青海湖景区这两家5A级旅游景区给予严重警告处理，限期6个月整改。对天津、河北、甘肃、福建、江西、山东、广东、四川、贵州等10家4A级景区予以摘牌处理。（被摘牌的10家4A景区包括天津市七里海湿地旅游区、河北省石家庄市联邦·空中花园景区、甘肃省兰州市五泉山公园景区、福建省南平市邵武瀑布林生态旅游景区、福建省厦门市翠丰温泉旅游区、江西省景德镇市得雨生态园、山东省费县中华奇石城景区、广东省佛山市三水温泉景区、四川省成都市海宁城商贸旅游区、贵州省贵阳市红枫湖旅游景区。）

根据调查显示，河南省南阳市西峡伏牛山老界岭•恐龙遗址园旅游区厕所革命滞后，保洁不及时，存在脏乱差现象；景区管理人员服务意识不强，景区内部交通接驳、游客服务中心、标识标牌等达不到标准要求。青海省青海湖景区厕所数量不足，分布不合理，不符合标准要求；景区内部交通接驳、标识系统、信息化建设、安全管理等达不到标准要求。

据统计，截至今年4月底，中国共完成新改建厕所超过5万座，旅游场所找厕难、如厕难，以及厕所脏乱差的现象有了显著改观。今年，国家旅游局将继续加强对A级景区的监督检查,对厕所革命不力者实行 “一票否决”，督促指导各类景区提升管理服务水平。

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