成立中欧班列运输协委会 更好服务一带一路

（联合早报网讯）中欧班列运输协调委员会成立大会今天（26日）在北京召开。中国铁路总公司表示，这标志着中欧班列发展建设进入新的阶段，对推动中欧班列优质可持续发展，打造中欧班列国际物流品牌，更好地服务国家“一带一路”建设，具有重要意义。

中新社从中欧班列运输协调委员会成立大会上获悉，由铁路总公司倡议，与重庆、成都、郑州、武汉、苏州、义乌、西安等七家班列平台公司共同发起，成立了由各地中欧班列经营管理相关企业和单位及研究机构广泛参与的议事协调组织——中欧班列运输协调委员会。

作为企业层面的协调机构，委员会坚持“共商、共建、共享”原则，搭建统一运输协调平台，共同协调解决中欧班列发展中面临的问题，进一步降低物流成本，提高运行品质，推动中欧班列优质可持续发展，让更多地区的民众、更多企业客户共享中欧班列发展成果。

委员会将重点协调推进10项工作：一是实施中欧班列中转集结组织；二是开通95306国际联运信息平台；三是搭建中欧班列冷藏箱信息共享平台；四是推出全程铁路保险服务；五是推进中欧班列提单研究和使用，进一步适应国际贸易多式联运的单证需求；六是探索开展宽轨集并组织，进一步降低班列全程运输成本；七是加强对外价格谈判；八是共同构建班列境外运营能力；九是共同推进编制全程运行图；十是开辟新的运输通道。

中国铁路总公司相关负责人表示，中欧班列运输协调委员会将成为中欧班列各参与者间交流沟通、凝聚共识、深度融合、共商发展的合作平台，为促进国家和地方对外开放和国际贸易发展，更好服务和落实国家“一带一路”建设作出新的更大贡献。

中国铁路总公司披露，随着“一带一路”建设不断推进，中国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速，物流需求旺盛。中欧班列发展六年来，至今已累计开行4000多列，今年开行数量突破1000列，安排班列运行线51条，达到日均九列的水平，国内开行城市达到28个，顺畅连接境外11个国家29个城市，货物品类日益丰富，回程班列数量已超去程班列的一半，呈现出良好的国际品牌效应和发展前景。

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