专家：中国“空天防御导弹”类似“萨德”

（联合早报网讯）中国航天科工集团二院近日称，中国最新一代“空天防御导弹”已经试验成功。《环球时报》今天（26日）援引一位中国军事专家的介绍称，上述“空天防御导弹”类似“萨德”。

中通社报道，该专家认为，航天科工集团二院消息强调了数万米的高空，迎击比子弹速度还快10倍的目标。可以由此大概知道，这种导弹可在大气层内和大气层外拦截来袭导弹，其典型拦截高度可能是数十公里（也即是数万米），最大拦截高度超出了大气层（100公里），基本与“萨德”系统相当。

该专家表示，消息中提到的导弹很显然并非中国之前公布的中段拦截导弹，中段拦截导弹的最低拦截高度大多在100公里以上。

该专家指出，尽管从现有信息来看，中国的空天防御导弹在试验层面获得了成功，但这并不意味着该导弹已经装备部队。目前的信息尚不能确认这一点。从最近空军宣传的中部战区空军某防空部队的事迹来看，其用于反导作战的装备仍是俄罗斯S-300系列防空系统。

该专家介绍，一个国家的反导系统是一个庞大的体系，必须具备可供粗略测算导弹参数的预警卫星、可供精确跟踪测量导弹的远程反导预警雷达网络，并在可能的目标国附近部署更为精密的X波段雷达。最后才是不同的反导系统在中段、末段的拦截。

央视网近日转载中国航天科工二院一则消息，消息称，中国新一代空天防御导弹飞行试验圆满成功，新一代空天防御导弹要在数万米的高空，迎击比子弹速度还快10倍的目标。

早些时候，央视网曾指，1991年海湾战争以后，中国决心正式启动反导系统建设， 2007年正式启动反导技术验证试验项目，短短三年后就进行了首次陆基中段反导拦截试验，此后2013年1月、2014年7月、2015年11月，中国又成功进行了数次陆基反导拦截试验。

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