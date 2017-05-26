沪科学家：人类Piwi基因突变导致男性不育

（联合早报网讯）中国科学院生物化学与细胞生物学研究所今天（26日）发布消息称，该所刘默芳研究组与上海市计划生育科学研究所施惠娟研究组经七年合作研究，首次发现人类Piwi基因突变会导致男性不育，并深入揭示了其致病机理，为相关男性不育症的早期分子诊断及精准医疗提供了理论依据。

中新社报道，北京时间5月26日凌晨，国际著名学术期刊《细胞》（Cell）在线发表了该项研究成果。

刘默芳在受访时称，有证据表明，有600多个基因与精子发生有关，可能其中任意一个或几个发生突变，都会导致男性不育，该研究选取其中之一，首次证明人类Piwi基因突变会导致男性不育。

科学家们将研究对象锁定在Piwi基因，据介绍，高等动物中，该基因主要活动于雄性的生殖细胞，已有的研究表明，剔除小鼠的Piwi基因将导致雄性不育，而对雌性个体的生育能力则无明显影响；但对于人类，此前研究对Piwi基因突变在男性不育中的作用几乎一无所知。

上海科学家将研究聚焦到一种名为Hiwi的人类Piwi基因上，他们经过筛查413例患有无精、弱精症的临床病例，发现其中三例患者的该基因关键位点——“D-box”发生了突变。

通过对患者亲属进行的基因检测发现，该类突变可能来源于个体基因自发变异，也可能由母亲遗传获得。

研究人员通过动物实验进一步证实，携带该类基因突变的雄性小鼠均不能繁育后代，尽管它们仍能产生少量精子，但这部分精子形态异常、头部结构疏松、无活力，其疾病表型与患者完全一致。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅