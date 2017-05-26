（联合早报网讯）中国共产党广东省第十二届委员会第一次全体会议5月26日在广州举行，胡春华当选中共广东省委书记，马兴瑞、任学锋当选中共广东省委副书记。



中新社报道，此次全会选出了中国共产党广东省第十二届委员会常务委员会委员和书记、副书记。胡春华、马兴瑞、任学锋、王伟中、慎海雄、林少春、邹铭、何忠友、施克辉、江凌、严植婵、曾志权当选为中共广东省委常委。

新当选的中共广东省委书记胡春华在全会上作讲话。他表示，十二届省委任期的五年，正值“两个一百年”奋斗目标转承接续，广东将全面建成小康社会，开启加快社会主义现代化建设的新征程。

广东要切实兑现全面小康的庄严承诺，促进基本公共服务均等化，全力打赢脱贫攻坚战，继续扭住“三大抓手”补齐粤东西北发展短板，确保2020年如期高质量全面建成小康社会。要在建设社会主义现代化中奋勇争先，对标现代化水平较高的国家和地区，全方位提升发展水平，珠三角要先行一步，加快向现代化迈进；粤东西北要更加主动接受珠三角的辐射带动，奋力实现高水平跨越式发展。

胡春华称，要围绕满足民众的需要来谋划和推动发展，从解决民众普遍关心的突出问题出发寻找新的经济增长点，着力提高公共服务质量和水平，让更多民众能够享受到公共服务的便利。

胡春华表示，新一届省委成员要有强烈的责任担当，在新的起点上开创广东发展新局。要坚持学以致用，更好地履职尽责，始终坚守清正廉洁的政治本色，做全面从严治党的表率，做廉洁从政的表率。要自觉接受监督，始终摆正个人和组织、个人和群众的关系，养成在监督下开展工作的习惯，正确对待和行使手中的权力，切实把权力关进制度的笼子里，做到秉公用权、为民用权。

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