台破获最大儿童贩运案救出11越南童工

（联合早报网讯）台湾移民署台中市专勤队破获全台最大宗儿童贩运集团，成功救出11名8至15岁的儿童、青少年。据调查，有不肖越籍配偶假藉邀请亲戚或邻居孩子“来台湾游玩”方式，由主嫌陈姓仲介制作“假父母”与“假子女”护照，非法让童工来台采茶、种田，“当台湾人”。

联合新闻网报道，移民署台中市专勤队指出，“假生母”陈姓越配涉嫌将亲戚孩子假冒为自己的“女儿”，两年前“假女儿”办理护照非法来台，在更换护照时，外交部中部办事处发现女童是在越南出生，但“生母”竟在台湾，不可能隔空产子，戳破越南仲介非法儿童贩运案。

移民署台中市专勤队分队长林瑞麟说，在云林地检署指挥侦办下，从2013年调查至今，越南不法仲介以每名美金3000元至7000元，伪造越南当地医院出生证明，引进越籍外配的亲戚或邻居儿童，并佯装为新住民夫妇的亲生子女。

仲介之后再将这些儿童以无户籍国民身分，向台湾外交部驻越南胡志明市办事处申办台湾护照来台，移民署调查，非法申请入境的越南籍儿童多达17名（四男13女），年龄从8岁至15岁，其中三名来台后因不适应语言与生活返回越南，另三名经台中市专勤队通报后，由外交部注销护照，拒绝入境。

移民署查获34名在台“假父母”，全案依违反人口贩运防制法及护照条例等罪嫌移送，讯后请回，另11名儿童由原台湾家庭安置。至于这些儿童是其父母要让他们来台生活，或遭仲介诈骗来台当童工，移民署将深入厘清。

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