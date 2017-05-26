内蒙古政协原副主席赵黎平被执行死刑

（联合早报网讯）内蒙古自治区政协原副主席、公安厅原厅长赵黎平今天被山西省太原市中级人民法院执行了死刑，成为近10年来中国首名被执行死刑的副部级高官。

据新华社报道，对赵黎平执行死刑命令由最高人民法院院长签发。最高人民法院经复核确认：2015年3月20日晚，被告人赵黎平在内蒙古自治区赤峰市持枪将被害人李某某杀害。2008年至2010年，赵黎平利用担任内蒙古自治区公安厅厅长的职务便利，多次收受请托人的钱款共计2368万元（人民币，下同，约483万新元）。同时，赵黎平还非法持有两支手枪、49发子弹和91枚雷管。

2007年7月10日，中国国家食品药品监督管理局原局长（副部级）郑筱萸因受贿649万元被执行死刑。而赵黎平被执行死刑的主因是故意杀人罪，他也是1949年中共建国后，首名亲手杀人的副部级高官。

中国目前的死刑执行方式有药物注射和枪决两种。新华社没有透露赵黎平是以哪种方式被执行死刑，但透露临刑前，赵黎平与其近亲属进行了会见。

有关人士介绍，出于人道考虑，如今越来越多的死刑犯被采用药物注射的方式执行，像赵黎平这样的高官，被药物注射执行死刑的可能性更大。

综合媒体报道，被赵黎平开枪杀死的李某某1988年出生，比赵黎平小27岁。2015年3月19日，已经退休两年的赵黎平和李某某在赤峰市一家酒店共住一晚，天亮后离开。3月20日晚上，赵黎平在赤峰市205桥北街道开枪击伤李某某，李某某拦车逃离，并在途中报警。赵黎平则驾车追击，在赤峰市百合新城小区再次开枪击倒李某某。随后，赵黎平将李某某塞进汽车后备箱，将车开到事先踩过点的赤峰市松山区大牛圈山，焚烧了李某某的尸体。

但李某某报警时已经说出赵黎平要杀她。接警后，警方开始设卡追捕。3月21日凌晨，驾车逃到内蒙古克什克腾旗的赵黎平被警方抓获。

赵黎平为什么要追杀李某某？一些媒体引述消息人士透露，赵黎平与李某某关系较为亲密，两人是情人关系，但后来因不明原因发生冲突，李某某威胁要向有关部门告发赵黎平，赵黎平起了杀心。

尽管外界对赵黎平与李某某的关系所知不多，但内蒙古公安厅多名已退休和在职干部称，赵黎平在当厅长时，就与多名女下属传出绯闻。

赵黎平从警近40年，担任过内蒙古哲里木盟公安处刑侦科副科长、公安处副处长。1990年，赵黎平调任自治区公安厅刑侦处副处长，第二年升为处长，第三年升任办公室主任，1994年升任副厅长。2005年，赵黎平升任内蒙古公安厅厅长，2010年升任内蒙古自治区政府副主席兼公安厅厅长，成为副部级高官。2012年7月，赵黎平卸任自治区政府副主席和公安厅长，专任自治区政协副主席。他在2013年退休。

赵黎平在内蒙古公安厅长位置上干了七年，不仅给外界留下业务熟练、从严治警的印象，还被称为“有文化的公安厅长”。1998年，赵黎平在哲盟公安处当副处长时，就加入中国作协。到公安厅担任领导后，他兼任过内蒙古公安文联主席，全国公安文联理事，中国通俗文艺研究会常务理事，内蒙古通俗文艺研究会副主席。

中国作家网资料显示，赵黎平著有长篇小说《大司马传奇》《王陵疑案》，诗集《大漠孤烟》《长河落日》《旧诗新抄》《槁木斋诗词》，杂文集《大梦谁先觉》等等。其中，电视剧剧本《王陵疑案》、杂文集《大梦谁先觉》分别获得1995年全国“五个一”工程最佳图书提名奖、内蒙古“五个一”工程图书奖。

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