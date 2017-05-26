山东辱母杀人案处警警员不予刑事立案

（联合早报网讯）据山东省检察院微博今天（26日）消息，山东省检察院公布于欢案处警警员调查结果：存在处警不够规范问题，但不构成玩忽职守罪，不予刑事立案。

中新网报道，山东省检察院通报指，媒体报道山东省聊城市于欢故意伤害案后，检察机关高度重视。山东省检察院贯彻最高人民检察院要求，第一时间成立由反渎等部门组成的专门调查组，通过实地查看现场、询问现场证人、调取分析处警现场视听资料、调取110接处警记录、查阅卷宗材料、提审在押人员、询问处警人员等，依法对于欢案处警警员是否存在失职渎职行为开展调查。

经调查，2016年4月14日晚10时许，冠县经济开发区派出所接报警电话后，警员朱秀明（女，26岁）带领两名辅警携带执法记录仪迅速赶到冠县源大工贸公司现场，对现场十余名讨债人员采取口头制止和警告措施，针对现场人员众多、警力不足的情况，及时拨打电话请求增援，在离开接待室中心现场后，继续在厂区听取知情人员反映情况，于欢伤害行为发生后及时收缴作案工具、收集固定证据。

通报指出，朱秀明等人在处警过程中也存在对案发中心现场未能有效控制、对现场双方人员未能分开隔离等处警不够规范问题，但上述行为不构成玩忽职守罪，决定对朱秀明等人不予刑事立案。

另外，山东省高级法院日前发布消息指，该院将于本月27日8时30分在第22审判庭公开审理上诉人于欢故意伤害一案。

去年4月14日，山东源大工贸公司负责人苏银霞及其子于欢因无法偿还高利贷，被11名催债人限制人身自由并侮辱。于欢用水果刀刺伤四人，其中一人因失血性休克死亡。今年2月17日，山东聊城中级法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑，剥夺政治权利终身，并承担相应民事赔偿责任。由于此案被曝出有被害人涉黑、警察不作为等细节，一度引发广泛关注。

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