美：中方已加强中朝边境管控 中国回应

（联合早报网讯）对于“美官员称中方已加强中朝边境管控”问题，中国外交部发言人陆慷今天（26日）在例行记者会上表示，中方严格执行联合国安理会就半岛核问题通过的有关决议，并一向主张所有有关国家都应当严格、完整、准确地执行安理会决议。

中新社报道，有记者在会上提出，美国国务院负责亚太事务的代理助卿董云裳在北京表示，中国意识到向朝鲜施压的紧迫性，对进一步制裁朝鲜持开放态度。她还提到中方官员向她表示，中方已加强中朝边境管控。记者请陆慷证实，并提问如果属实，中方采取有关措施旨在向朝释放何种信号？

对此，陆慷表示：“中方对朝鲜半岛核问题的立场，我想你是非常清楚的，那就是‘三个坚持’：坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商以和平方式妥善解决半岛核问题。”

对于中方采取的措施，陆慷表示，作为安理会常任理事国和对东北亚和平与稳定有着重大利害关切的国家，中方严格执行联合国安理会就半岛核问题通过的有关决议，而且中方一向主张所有有关国家都应当严格、完整、准确地执行安理会决议。

“我相信，美方包括董云裳女士对中方的政策和立场是非常清楚的。”陆慷说。

对于记者提及，董云裳还表示，中国官员已经意识到，通过对话解决朝核问题的时间已经非常有限了，也意识到将朝鲜拉回谈判桌需要的时间比预想的要短。

对此，陆慷表示，中方一向认为，如果朝鲜半岛局势持续处于紧张的状态、各方不能尽快回到谈判桌，这当然不利于半岛核问题的解决，也不利于本地区和平与稳定。所以，我们一直主张，所有有关各方都能够展现灵活、相向而行，尽快回到谈判桌，为早日重启六方会谈、以和平方式解决半岛核问题共同作出努力。

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