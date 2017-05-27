中国有意与俄罗斯共同开发北方海路

（联合早报网讯）中国外交部长王毅在与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈结束后举行的新闻发布会上表示，中国主张与俄罗斯以及所有相关各方开发北方海路。

据俄罗斯卫星通讯社报道，王毅称："俄罗斯方面提出，可以共同开发北极的航线，我们建设一条冰上丝绸之路，我们认为这个想法非常好，中方欢迎支持，我们中俄双方与其它愿意参与的国家一道努力去开辟这条冰上的丝绸之路"。

他指出，“俄罗斯刚出台了自己的2030经济安全战略构想，中国也有 “两步走”战略 ，我们也愿意进一步对接我们两个国家的战略，我想这种对接的过程当中，一定会开拓出中俄新的合作领域，形成中俄关系新的增长点，我们对中俄在这方面的合作充满信心”

他表示，此外中国与俄罗斯在金融领域的互惠合作也在增多。

王毅强调， “ 俄罗斯央行已经在北京设立的代表处，有利于加强两国央行和应行之间的交流与合作”。他说，俄铝公司在上海证券交易所发行金额为10亿元人民币的债券。

王毅表示， “刚刚闭幕的“一带一路”高峰论坛上，中方宣布将建立一个总额为1000亿元人民币的金融地方合作基金，这个基金可能更侧重于在俄罗斯远东的开发方面来寻找合适的互利项目”。

他希望，中俄金融合作将为双边整体合作奠定坚实的基础。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅