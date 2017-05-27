中国万米级载人潜器研制工作将于2020年完成

（联合早报网讯）中国蛟龙号载人深潜器正在征战马里亚纳海沟，执行中国大洋38航次第三航段科考任务。

据人民日报报道，蛟龙号在此海域深潜，旨在获得该海域名为“挑战者”的深渊底层水体基本环境特征，揭示深渊水平环流结构及其时空变化和动力机制；掌握深渊沉积物、铁锰氧化物、岩石的矿物学与地球化学特征，阐明深渊底部物质来源与地质活动规律；明确深渊底部微生物与大生物群落结构的空间演替规律，揭示深渊底部生命演化与适应性机制。

报道称，作为中国自主设计、自主集成的高性能载人深潜器，蛟龙号将进入常态化运营阶段。可以预期的是，它的性能将适应f科考需求继续改进，进入更加成熟稳定的收获期。

中船重工702所是蛟龙号牵头研制单位，该所水下工程研究开发部主任胡震指出，蛟龙号虽然表现出色，但毕竟从设计距今差不多15年了，蛟龙号既面临部分装备升级的问题，又有提高科考效率、降低成本的需求。

报道指出，为进一步推动实现“深海进入、深海探测、深海开发”，中国必须建造更多载人潜器，发展出阵容强大的“蛟龙”家族。就设计下潜深度而言，既要发展约3000米左右的，又会发展少量面向深蓝比如万米深度的载人潜器。就主要服务领域而言，这些载人潜器将面向科考、资源开发、救助打捞、深海探险、电影拍摄、观光旅游等多领域。

实际上，中国万米级载人潜器研制工作已经启动，其总设计师是曾担任蛟龙号主任设计师兼潜航员叶聪，今年3月，他曾向媒体透露说，万米级载人潜器研制工作将于2020年完成；而4500米载人潜器正在总装联调，即将进入下一阶段试验。

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