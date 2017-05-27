首尔中国文化中心将举办齐白石特别展

（联合早报网讯）韩国首尔中国文化中心26日消息称，在中韩建交25周年之际，为进一步促进中韩友好合作关系，增进两国文化交流与公共外交，将在韩首次举行《齐白石艺术作品展》特别展。

据中新社报道，本次主题为“从木匠到大师”的《齐白石艺术作品展》由中国驻韩国使馆、首尔中国文化中心、中国湖南省文化厅、韩国艺术殿堂联合举办，将于7月31日至10月8日在韩国艺术殿堂首尔书法博物馆内展出。展览将打造中韩文化交流与公共外交的新平台，通过齐白石艺术大师提升东亚笔墨艺术的认同感，开拓文字影像时代的新路径。

中国驻韩国使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任史瑞琳表示，在中韩建交25周年之际举办具有里程碑意义的特别展，就是要进一步加强中韩友好合作，继承发扬东方艺术的精髓，与世界文明开展对话，为推动两国关系健康稳定发展、为世界和平作出积极贡献。

韩国艺术殿堂社长高鹤灿表示，在韩中建交25周年纪念日前夕举行展览，不仅可以让韩国的美术、书法界人士和更多民众进一步了解齐白石的艺术世界，同时也希望展览的成功举办能够成为两国关系发展的新契机。

据了解，此次展览将展出齐白石人物图轴、水牛图轴、杨柳图轴、山水图轴、南瓜图轴等中国湖南省博物馆收藏的齐白石画作及书法、篆刻作品50件，以及齐白石纪念馆收藏的生平文物83件。此外，还将展出由中韩两国现代书法家创作的以纪念齐白石为主题的追忆作品30余件。此次展览的保险费用高达1500亿韩元(约合9.2亿人民币)。

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