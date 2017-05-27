于欢故意伤害案二审 山东高院开庭

（联合早报网讯）今天（27日）8时32分，中国山东省高级人民法院依法公开开庭审理于欢故意伤害上诉案。

据山东高法信息，2016年4月，山东源大工贸负责人苏银霞及其子于欢，被11名催债人限制人身自由并受到侮辱。于欢刺伤4人，其中1人死亡。于欢一审被以故意伤害罪判处无期徒刑。

今早8时20分左右，旁听人员进入法庭。参加今天旁听的有当事人近亲属、媒体记者及各界群众代表等。检察员、辩护人、诉讼代理人入庭。书记员宣读法庭规则。

在庭上，上诉人于欢陈述上诉理由：一审时并没有认定我们家借款是借吴学占的，并不是赵荣荣的，我们口头约定10%，但他们是属于放高利贷行为，一审时并没有对民警不作为进行认定。吴学占等涉黑的问题一审也没有审查。

据报道，2016年4月14日，山东源大工贸负责人苏银霞及其子于欢，被11名催债人限制，并受到侮辱，于欢刺死1人，一审被判无期。因双方均不服判决，分别提出上诉。另据山东检方26日发布通报：处警民警不构成玩忽职守罪，不予立案，但有“出警不够规范”的情况。而据当地纪委通报，于欢案处警民警被山东冠县纪委立案审查，多人被处分，两名辅警被辞退。

另据大众网聊城5月26日消息，当日，大众网记者从聊城市公安局官方网站获悉，日前，根据群众举报，公安机关成功破获苏银霞、于家乐涉嫌非法吸收公众存款案。经查，该案涉案金额高达2000余万元，涉及投资群众50余人。目前，该案正在办理中。

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