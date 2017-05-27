武汉萤火虫公园今将开放 主办方坚称虫源来自园区

（联合早报网讯）在中国多地萤火虫放飞活动紧急叫停之下，湖北当地媒体报道，武汉东湖萤火虫主题公园仍将于5月27日正式开放，活动将持续到10月7日，“届时游客将能欣赏数万只萤火虫漫天飞舞。”

据澎湃新闻网报道，5月26日，此次活动主办方武汉君诺文化旅游运营管理公司发言人宁乃甯向澎湃新闻称，对外开放的萤火虫均为园区天然生长，“不必再纠结萤火虫这件事，除了园区自身的萤火虫和投影，不会再有其他的了”，“我们不干预、不引诱、不捕捉”。

而较早公开质疑、抵制该活动的环保志愿者、武汉爱我百湖协会秘书长刘德福则对澎湃新闻称，自己自1990年开始生活在武汉，“从没有听说、看见过东湖有自然生长的萤火虫，也没有听说过景区内有繁殖萤火虫的部门”。

据报道，近年来面对萤火虫展将人为影响野生种群自然繁殖、破坏栖息地的质疑，各地类似商业活动主办方大多数以“非野生”、“养殖场提供”等作为理由。但华中农业大学副教授、萤火虫自然保护研究中心负责人付新华等专家曾多次公开接受媒体采访，称目前萤火虫养殖产量很低，而市场上号称养殖的萤火虫商家中，99%均为野外捕捉后转卖。

5月27日上午，澎湃新闻联系了此次活动选址所在的东湖磨山风景区。相关工作人员告知记者，东湖磨山风景区仅向主办公司租赁场地，其他一切程序和磨山无关。而对于景区是否有“园区自有的萤火虫”的问题，该工作人员回复称景区的生态环境非常好，确有其他工作人员曾目睹过萤火虫。但对于具体数量和分布地点等具体问题，该工作人员表示并不清楚。

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