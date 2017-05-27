李明哲被逮捕 海基会吁大陆尽速公布事证并通报

（联合早报网讯）台湾非政府组织人士李明哲遭中国大陆依涉嫌“颠覆国家政权罪”逮捕，海基会今天（27日）凌晨发表声明，呼吁大陆有关方面应尽速公布相关事证，并同意家属进行探视，另应立即依照两岸共同打击协议通报政府主管机关，保障李明哲司法权益。

据台湾联合报报道，民进党前党工李明哲在中国大陆失联逾2个月。新华社26日报道称，中国国务院台湾事务办公室发言人安峰山证实，李明哲因涉嫌“颠覆国家政权罪”，日前被湖南省安全机关逮捕。

台湾海峡交流基金会（海基会）呼吁，大陆有关方面应尽速公布相关事证，并同意家属进行探视外，也应立即依照“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”通报台湾主管机关，保障李明哲司法权益。

海基会表示，希望大陆方面尽速透过双方既有管道进行联系通报。海基会也提到，将持续提供家属必要协助，包括后续赴陆探视及聘请律师等事宜，并呼吁陆方保障李明哲应有权益，避免伤害两岸关系。

另据中央社报道，台湾法务部表示，在26日晚得知讯息后，已经立即电传大陆最高人民检察院及公安部，要求基于两岸共同打击犯罪及司法互助协议的精神，就李明哲现况，应即刻通报。

台法务部指出，已电传大陆最高人民检察院及公安部，要求陆方于本案调查期间，应务必保障李明哲的身体健康、人身安全及诉讼法上的权益，以及应保障李明哲可选任辩护人的权利。

法务部表示，李明哲与家人失联已逾两月，家属对他的安危至为悬挂，法务部呼吁大陆应本于人道关怀，同意协助家属探视，于本案调查完毕后，应即释放李明哲。

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