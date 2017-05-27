张德江：中央和香港是授权和被授权关系

（联合早报网讯）中国全国人大委员长张德江表示，在一国两制下，中央和香港特区的权力关系是授权和被授权的关系，而不是分权关系，在任何情况下，都不允许以高度自治为名对抗中央的权力。

据明报报道，张德江今早在北京出席“纪念香港基本法实施20周年座谈会”，发表约50分钟的谈话。他特别指出，国家对香港恢复行使主权，是包括管治权在内的完整主权，中央对特区拥有全面管治权，而基本法规定中央对特区行使管治权的方式，其中一部分权力是由中央政权机构直接行使，一部分权力由全国人大授予香港特区依照基本法规定行使，这就是通常所讲的高度自治权。

张德江强调，在一国两制之下，中央和香港的权力关系是授权和被授权的关系，而不是分权关系，在任何情况下，都不允许以高度自治为名对抗中央的权力。他说，正确理解和把握这一点，是维护中央和特区良好关系的关键。

他说，近年来香港有人鼓吹所谓的香港固有权利和自治权利，提出本土自决、香港独立，不承认国家对香港恢复行使主权的事实、否认中央对香港的管治权，实质是企图把香港变成独立、半独立的政治实体，把香港从国家分裂出去，中央对此绝对不能视若无睹。

他指特区应切实履行基本法关于立法维护国家安全的宪制责任，坚决遏止任何危害国家统一的行为和活动，担负起维护国家主权、安全和发展利益的责任，维护特区的长治久安。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅