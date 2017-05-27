中国中西部首条“国际友好街区”落户成都

（联合早报网讯）27日，记者从成都市锦江区政府获悉，自5月26日中午起，成都“红星路三段”路牌与巴黎左岸“圣日耳曼大道”路牌在两地同时呈现一周，这标志着成都锦江区“红星路三段”已成为中国中西部地区首条建立“国际友好街区”战略关系的街道。

据中新网报道，记者了解到，早在3天前，在巴黎六区圣日耳曼大道，锦江区红星路的路牌，已经被挂上。法国巴黎六区区长勒考克表示，“巴黎六区一直致力于与中国发展友好关系，我们已经连续多年在区政府组织中国新年晚会，并在2011年与上海淮海路缔结了‘国际友好街区’。我一直都热爱中国和中国人民，此次我们很高兴与大熊猫的故乡—成都市再次发展新的合作项目。”

圣日耳曼大道位于巴黎六区，位于塞纳河左岸，东起圣路易岛边缘的Sully桥，西到通向协和广场的协和桥，呈弧形。除了拥有众多法国品牌的店铺外，还拥有包括双叟咖啡馆和花神咖啡馆在内的许多历史悠久富有文化内涵的咖啡馆，是法国左岸的代表街区。四川成都，因闲适安逸声名鹊起，流淌着悠久的蜀汉文化，同时也聚合了现代时尚活力。

据介绍，成都锦江区将邀请法国当地艺术家来成都以墙面绘画形式打造艺术街区，作品将放在成都进行展示。同时，还会邀请法国著名爵士音乐家来蓉表演。未来，在成都就能感受到来自巴黎的时尚和浪漫，成都与巴黎的时空距离将会大大缩小。

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