人机大战 柯洁三负阿尔法狗

（联合早报网讯）今天（5月27日），中国棋手柯洁与人工智能“阿尔法狗”(Alpha Go)展开三番棋比赛的终局对决。应柯洁赛前请求，他在此局执白棋。在历经约3个半小时的对弈后，柯洁投子认输，执黑的Alpha Go中盘获胜。至此，柯洁在与Alpha Go的三番棋较量中，连输三局完败。

据人民日报报客户端道， Alpha Go执黑先行，在序盘阶段就给柯洁多次制造困难，让其一度陷入长时间思考，眉头紧皱，口中还偶尔喃喃自语。

比赛进行到1小时后，有“棋圣”之称的聂卫平接替中国围棋协会主席王汝南担任现场解说嘉宾时，就刚走完20手的盘中局势判断，“黑棋已经赢了”。从现场精彩的解说可以感受到，聂卫平对Alpha Go赞誉有加。

解说之初，聂卫平脱口而出称“阿尔法狗”，略作停顿后改称“阿尔法围棋”，后来又称其为“阿老师”，认为“阿老师”表现出的高水平，有很多地方值得我们人类学习。

局势不利之后，柯洁仍然奋勇追赶。经过几个冲断后，白棋不利局势稍有缓解。聂卫平直言，“刚才处于‘安乐死’状态的(白棋)，现在我认为有机会了。”经过一番激战，聂卫平认为柯洁在实地上占到了一定的优势，扳回了很多局面。随后局面陷入胶着，柯洁的棋局越走越艰难。

在历经约3个半小时的对弈后，柯洁投子认输，执黑的Alpha Go中盘获胜。

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