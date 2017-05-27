蔡奇任北京市委书记 郭金龙不再兼任

（联合早报网讯）据新华社报道，日前，中共中央决定：郭金龙任中央精神文明建设指导委员会副主任，不再兼任北京市委书记、常委、委员职务；蔡奇任北京市委书记。
蔡奇简历
蔡奇，男，汉族，1955年12月生，福建尤溪人。1973年3月参加工作，1975年8月加入中国共产党。在职研究生学历，经济学博士。
1973.03-1975.09 福建省永安县西洋公社知青；
1975.09-1978.08 福建师范大学政教系读书；
1978.08-1983.09 福建师范大学党委办公室干部；
1983.09-1985.08 中共福建省委办公厅综合处干部；
1985.08-1987.09 中共福建省委办公厅综合处副处长；
1987.09-1991.02 中共福建省委办公厅综合处正处级秘书；
1991.02-1992.02 中共福建省委政改办副主任（副厅级）；
1992.02-1993.03 中共福建省委党建办副主任、办公厅厅务会议成员；
1993.03-1996.09 中共福建省委办公厅副主任、厅务会议成员；
（1994.03-1996.09 挂职任中共三明市委副书记）
（1996.03-1996.07 中央党校地厅级干部培训班学习）
1996.09-1997.08 中共福建省三明市委副书记
（1994.09-1997.07 福建师范大学经济法律学院硕士研究生班学习）
1997.08-1997.11 中共福建省三明市委副书记、副市长；
1997.11-1999.05 中共福建省三明市委副书记、市长；
1999.05-2002.03 中共衢州市委副书记、市长；
（1999.09-2001.07 福建师范大学博士研究生班政治经济学专业学习）
2002.03-2002.04 中共衢州市委书记；
2002.04-2004.05 中共浙江省委委员，中共衢州市委书记、市人大常委会主任；
2004.04-2007.01 中共浙江省委委员、台州市委书记；
2007.01-2007.02 中共浙江省委委员、杭州市委副书记；
2007.02-2007.04 中共浙江省委委员、杭州市委副书记、市政府副市长（九届全国人大代表，党的十六大代表）。
2007.04-2010.01 中共浙江省委委员、杭州市委副书记、市长，十届全国人大代表。
2010.01-2010.07 中共浙江省委常委、组织部长、杭州市委副书记、市长，十届全国人大代表。
2010.07-2013.11 中共浙江省委常委、省委组织部部长、省委党校校长。
2013.11-2014.03 中共浙江省委常委、常务副省长、省政府党组副书记。
2014.03 中央国家安全委员会办公室专职副主任，2015.04 任常务副主任（正部长级）
2016.10 北京市委副书记、市政府代市长。
2017.01 北京市委副书记、市政府市长。
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