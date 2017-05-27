香港作家葛亮在京举办个人作品影视版权推介会

（联合早报网讯）一场名为“双城记：在这里读懂葛亮”的葛亮专场影视版权推介会日前在北京文化产权交易中心举行。

据中新网报道，专门为纯文学作家举办大型个人专场影视版权推介会，向国内重要影视机构集中推介小说家作品，这在中国尚属首次。

葛亮的笔触，在南京与香港、历史与当代、温情与厚重间辗转，被业界誉为“当代最具大师潜力、最会说故事的小说家”。追溯其文学血脉，离不开他的书香家世——葛亮的太舅公是新文化运动领袖陈独秀，表叔公是核物理专家、“中国原子弹之父”邓稼先，祖父是艺术史家葛康瑜。在香港教书并创作的他，斩获港台各种文学奖项，在30岁出头就成为了“亚洲周刊2009年全球华人十大小说”迄今最年轻的获得者。

据报道，推介会围绕葛亮的多部小说作品，其中包括《安的故事》、《浣熊》、《街童》、《猴子》、《告解书》五部早年的都市题材短篇小说以及近年来的长篇《北鸢》和《朱雀》。其都市小说，无论是直书平凡人真实生活的《七声》，抑或是反映香港人爱情的《浣熊》《猴子》，都在节制轻匀的语言中抛给人一种“想象之外，情理之中”的意外性，惊诧之余，发人深省。

葛亮说，“一部好的小说和影视作品中，作者对于读者或观众的引领，去体验一段人生、去经历一段历史，在某些地方又有来自日常的驻守，进入到某一个片段中去审美、理解和感知，这是我非常期待的。如果说我的小说作品能够以这种方式作为影视的转换，带给大家美的感受，我将非常感恩。”

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