狂吃粽子恐胃痛 搭配5种水果助消化

（联合早报网讯）端午节吃粽子最应景，医师提醒，粽子含糯米、五花肉、蛋黄等难消化的食物，吃多恐导致胃痛、胀气，建议搭配富含膳食纤维奇异果、香蕉、苹果、芭乐、小蕃茄等，促进肠道蠕动。

据中央社报道，台湾亚东医院家庭医学科主任陈志道今天表示，端午节前后是肠胃科、家医科的门诊旺季，除了有人因吃多粽子导致肠胃不适、腹胀便秘等消化道问题，糖尿病、高血脂等慢性疾病患者也可能因吃粽导致血糖飙高，

陈志道指出，传统肉粽主要成分是糯米，且馅料多为高油、高盐、高糖等食材，如五花肉、香菇、花生及咸鸭蛋仁，不仅营养不均衡，糯米、五花肉、蛋黄等食材，因黏性高或属高蛋白，不易被分解吸收。

他解释，一旦食物在胃部停留的时间增长，排空速度变慢，就可能出现腹胀、胃胀气、消化不良、排便不顺等症状，尤其是有胃溃疡、胃食道逆流等肠胃道疾病的民众更要谨慎吃，否则恐让胃食道逆流更严重。

陈志道建议，享用粽子时，应搭配蔬菜水果，并减少其他淀粉类及肉类的摄取，才能帮助消化、减轻肠胃负担，像是富含膳食纤维的奇异果、香蕉、苹果、芭乐、小蕃茄等都能有助软化粪便，增加肠道好菌。

另像是木瓜、奇异果、凤梨等则含有不同酵素，可以促进分解蛋白质，帮助胃部食物消化，减少食用高蛋白食物后的腹胀感，改善消化道不适症状。

陈志道提醒，粽子热量相当高，用餐时应把粽子当作主食，一餐顶多吃1颗，最好别每餐都吃粽子，且应搭配青菜及水果，维持营养均衡。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅