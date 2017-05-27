王毅：以和平手段解决朝鲜半岛问题

（联合早报网讯）中国外交部长王毅昨天（26日）在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后共见记者时，就当前朝鲜半岛局势阐述中方看法和主张。

中通社引述中国外交部网站消息称，王毅说，关于朝鲜半岛问题，中方主张在严格执行联合国安理会决议基础上，通过对话谈判以和平手段解决问题。中方提出的这一方向，符合《联合国宪章》宗旨，符合国际社会处理热点问题的成功经验，符合包括朝韩在内本地区各方的共同利益。

王毅强调，军事手段解决不了问题，只会带来更大的问题，留下严重的后遗症。不论过去还是将来，军事手段都不应成为任何国家的选项。中俄已就此达成高度共识。

王毅说，半岛核问题的根源是安全，应当切实解决各方的合理安全关切。半岛核问题的症结是缺乏互信，各方应多做有利于建立信任的事情。中方为此提出了“双轨并行”思路以及作为启动对话第一步的“双暂停”倡议，与俄方提出的设想方向一致。中方赞赏俄方对中方倡议的支持。中俄双方将为缓解朝鲜半岛局势、最终和平解决半岛问题发挥积极和建设性作用。

王毅表示，中方敦促朝方不要再采取有违联合国安理会决议的行为，为重启对话谈判创造必要条件；并指中方注意到，美方近来主张通过对话谈判以和平手段解决朝鲜半岛问题，希望美方能够将“四不一要”的表态细化为具体的对朝政策和行动。

王毅也提到，韩国新政府多次公开表示，愿同时推进对朝制裁和对话，最终通过谈判解决有关问题。希望韩方坚持这一政策方向，努力同朝方恢复必要对话和接触。

至于日本态度则比较消极，希望日方从本地区和平稳定大局出发，采取更为积极、建设性的态度，不要拖和平谈判的后腿。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅