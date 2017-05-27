端午假期中国铁路预计发送旅客4460万人次

（联合早报网讯）中国铁路总公司透露，为期四天的2017年端午假期铁路旅客运输于今天（27日）正式启动，全国铁路预计发送旅客4460万人次。

新华社报道，今年端午假期铁路旅客运输自5月27日起至5月30日，共四天。全国铁路预计发送旅客4460万人次，日均发送1115万人次，同比增长10.5％。

其中，28日将是端午小长假客流最高峰，预计发送旅客1270万人次，比去年最高峰日增加142万人次，同比增长12.6％。从车票发售情况看，假日期间，北京、上海、青岛、西安等城市客流较为集中。

27日，全国铁路预计发送旅客1050万人次，同比增加77.6万人次，增长8％。

为满足端午假期旅客乘车需求，铁路部门采取各种措施方便旅客出行。一是挖潜提效增大运能，努力挖掘车辆潜力，提高动车组和客车车辆上线率，增开跨铁路局的中长途旅客列车12对；二是优化运输组织增大运能，进一步发挥高铁路网优势，对高铁线路实行高峰运行图、动车组重联或大编组运行等方式，尽最大努力增加铁路运输能力；三是优化流程提高服务，落实服务标准，合理安排旅客购票、候车、乘降、进出站流线，为老弱病残孕等重点旅客提供帮扶服务，方便旅客购票乘车。

铁路部门提示，已通过互联网、电话成功预订火车票尚未取票的旅客，请尽量提前取票，乘车时携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

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