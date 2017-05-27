天津“首虎”武长顺犯六罪一审被判死缓

（联合早报网讯）河南省郑州市中级人民法院今天（27日）公开宣判天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺贪污、受贿、挪用公款、单位行贿、滥用职权、徇私枉法一案。

央视新闻网报道，法院对被告人武长顺以贪污罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以挪用公款罪，判处有期徒刑十年；以单位行贿罪，判处有期徒刑三年；以滥用职权罪，判处有期徒刑六年；以徇私枉法罪，判处有期徒刑十个月，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。对武长顺贪污、受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。武长顺当庭表示服判，不上诉。

经审理查明：被告人武长顺利用担任天津市公安交通管理局局长、天津市公安局副局长、局长、天津市政协副主席等职务上的便利，通过其实际控制的公司非法占有公共财物共计人民币3.42亿余元；为他人谋取利益，直接或通过其亲属先后多次收受他人财物共计折合人民币8440万余元；挪用公款人民币1.01亿余元归个人使用，进行营利活动。

武长顺为使其实际控制的多家公司获取不正当利益，直接或指使上述公司人员向多名国家工作人员行贿，共计折合人民币1057万元。武长顺在担任天津市公安局副局长、局长期间，滥用职权，对他人采取刑侦措施，损害他人合法权益，情节特别严重；徇私枉法，接受他人请托，包庇犯罪嫌疑人，使之未被追究刑事责任。

郑州市中级人民法院认为，被告人武长顺的行为构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、单位行贿罪、滥用职权罪和徇私枉法罪。鉴于武长顺到案后，能够如实供述自己罪行，并主动交代了办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，有提供线索得以侦破其他案件的立功表现，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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