蔡奇任北京市委书记 陈吉宁接代市长

（联合早报网讯）中国官媒今天发布消息，担任北京市长刚七个月的蔡奇接替郭金龙，出任中共北京市委书记，成为京畿重地“一把手”，也拿到了一张下届中共政治局的入场券；原环保部部长陈吉宁则接替蔡奇的职务，获任命为北京副市长、代理市长，成为30多年来北京市最年轻的市长。

另有消息说，中共河北省委副书记李干杰将接任环保部长。

今年62岁的蔡奇在仕途上有些“大器晚成”。2010年，蔡奇55岁时才跻身副部级，担任中共浙江省委常委、组织部长。在2012年举行的中共十八大上，蔡奇没有进入中央委员会，也就是一名舆论所说的“双非”（非中央委员、非中央后补委员）官员，至今不能正式参加中共中央全会。

从2013年11月到今天被宣布接任北京市委书记，蔡奇的职务在不到四年时间里发生了五次变化。2013年11月，蔡奇出任浙江省常务副省长，2014年3月，调任国家安全委员会办公室专职副主任，2015年4月升任国安委办公室常务副主任，成为正部级大员，2016年10月出任北京市代市长，今天又以北京市长身份接任北京市委书记。

在以上五次职务变动中，蔡奇仅用了两年多时间就完成了从“双非”副部级向副国级的跨越，在近些年的中国政坛上十分少见。有关人士分析，这既与中共总书记习近平对蔡奇的了解和信任直接相关，也与蔡奇“接地气”的实干能力密不可分。

蔡奇早年长期在福建、浙江两省工作，是曾经在这两省主政的习近平的老部下。但让蔡奇名声大噪的，是他曾经的网络大V身份。

蔡奇在任浙江省委组织部长时开通了实名微博，并经常与网民互动，拥有“粉丝”超过千万，被网民称为“蔡叔”。他曾公开表示：“官员要走进玻璃房，接受监督。”

2012年3月，杭州出现一起恶犬伤人事件，当时网络舆论将矛头指向某国家机关。正在北京参加“两会”（全国人大与全国政协年会）的蔡奇当即打电话给相关单位求证，然后将事实在微博上公布，化解了一场舆论风波。

但自从蔡奇到国安委工作后，他的微博账号已搜索不到。

今年70岁的郭金龙卸任北京市委书记后，担任中共中央精神文明建设指导委员会副主任，预计他将在今年下半年中共十九大闭幕后退休。

与蔡奇的“大器晚成”不同，今年53岁的陈吉宁属于“少年得志”，毕业于清华大学土木与环境工程系后，在英国伦敦帝国理工学院获得博士后学位。1998年，陈吉宁回到清华大学环境科学与工程系担任副主任，此后仕途一路攀升，2006年出任清华大学副校长，2012年出任清华大学校长，成为清华大学历史上最年轻的校长之一。

有消息说，陈吉宁在清华大学工作时受到该校党委书记、现任中组部常务副部长陈希的欣赏。陈希也是习近平在清华大学化学系学习时的同学，深得最高领导人信任。

2015年，陈吉宁出任环保部长，是中国最年轻的部长。陈吉宁曾参与过多项国家重大环境工程项目攻关，2006年曾帮助解决东北松花江化学污染问题。出任环保部长后，陈吉宁非常关注北京以及整个华北地区的雾霾污染问题，推出被称为“史上最严”的新环保法。

也有分析指出，陈吉宁长期在学校工作，缺乏主政地方的行政经验，出任北京市长后，他将面临如何驾驭官僚体系等诸多挑战。

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