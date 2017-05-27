蔡英文：WHA事件大陆无理打压伤两岸关系

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天（27日）说，台湾参与世界卫生大会（WHA）不该因政治因素受干扰，中国大陆在这件事无理打压，已造成两岸关系一定程度伤害，“北京当局应该正确解读去年选举的意义”。

联合新闻网报道，台湾卫生福利部长陈时中上周率WHA行动团抵达日内瓦，向参加WHA的各国发声；行动团今天中午返台，蔡英文随后在总统府接见。

蔡英文表示，虽在中国大陆压力下，台湾无法正式参与这次WHA，但行动团的表现全台人民有目共睹，她代表台湾向行动团致最高谢意，感谢大家辛劳。

她说，行动团前进日内瓦和各国及国际组织举行59场双边会谈，也办论坛，在公共卫生专业上和各国交流；她感谢大会期间为台湾仗义执言的14个友邦国家，其中圣文森和帛琉在辩论中发言，经网路直播，正面彰显台湾诉求。

蔡英文表示，各主要国家如日本、美国与德国都表达支持台湾，这是行动团结合政府和民间力量达到阶段性成就，成功让世界了解台湾能为全球卫生安全做出实质贡献，世界防疫网更不应排除台湾。

她说，参与WHA是台湾人普世人权，“新的时代已经来临，两岸领导人共同维持两岸和平繁荣这才是我们共同新课题”。

蔡英文表示，她“承诺不变、善意不变，不会走回对抗老路，但绝对不会在压力下屈服”，行动团就是不在压力下屈服最好例子。

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