东北华北旱情发展迅速 中国受旱耕地超4千万亩

（联合早报网讯）据中国央视报道，中国国家防总发布：今年春季，北方地区持续少雨，东北、华北等地旱情发展迅速。截至5月27日统计，全国耕地受旱面积4006万亩，其中作物受旱面积1559万亩，待播耕地缺水缺墒面积2447万亩，有12万人、50万头大牲畜因旱饮水困难。

国家防总指出，虽然全国旱情较常年同期整体偏轻，但旱情特点比较突出。一是北方持续高温少雨，待播耕地缺墒严重。入春以来，高温少雨大风导致内蒙古东南部、辽宁吉林西部、河北北部等地土壤严重缺墒，对玉米、大豆等大秋作物播种造成严重影响。二是受旱地区相对集中，东北等地旱情突出。东北西部、华北中北部等北方地区旱情严重，为近五年来之最，其中辽宁、内蒙古、黑龙江三省区耕地受旱面积占全国总受旱面积的86%。三是旱情蔓延发展迅速，受旱面积增长较快。

目前，内蒙古、黑龙江、宁夏以及山东半岛大中型水库蓄水较常年同期偏少2-6成，部分城镇供水紧张。

据气象预测，未来几天，内蒙古东部、华北、黄淮等地最高气温一般在33～34℃，部分地区可达35℃，持续高温可能造成土壤失墒加剧，北方地区旱情可能会持续发展，对粮食生产特别是大秋作物影响较大。

国家防总、水利部要求各地要立足于最不利情况，切实做好抗大旱、抗长旱的思想准备，采取更加有力的措施，分类综合施策，确保群众饮水安全。同时，科学调度抗旱水源。要加大帮扶力度，全力支持地方抗旱。

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