余额宝个人限额降至25万元

（联合早报网讯）余额宝个人限额的消息昨天证实：自5月27日零点起，个人用户最高限额从100万下调至25万。此前市场传言是下调至50万元。天弘基金表示，余额宝的用户超过3亿，以小额理财为主，远低于25万元，此次限额调整对绝大部分用户没有影响。

据新京报报道，早在5月中旬，就有媒体援引知情人士消息称，余额宝的最高限额会从100万元下调至50万元。对于该消息，天弘基金当时选择不予置评。

天弘基金在5月26日的公告中称，自5月27日零点起，个人持有余额宝的最高额度调整为25万元。并表示，余额宝的已有存量、转出等其他服务功能均不受影响。

天弘基金表示，此次调整是为了让余额宝更符合作为个人小额现金管理工具这一定位，这一调整对绝大部分用户没有任何影响。“此前在余额宝内放置的资金超过25万的用户，这次调整之后也无需取出，可以继续享受收益。”天弘基金称。

在对新京报记者的回复中，天弘基金强调，这次额度的调整是公司的“主动调整行为”。天弘基金表示，目前，余额宝的小额用户居多，25万元的额度已经可以满足绝大多数余额宝用户的日常生活支付需要和现金管理需要。

天弘基金未回复25万至100万元的个人投资者占比情况，其只是表示，截至2016年末，持有人3.24亿，个人投资者占99.72%，人均持有2489元。“因此，绝大部分小额用户都不受限额调整的影响。”

余额宝从2013年推出以来，其管理方蚂蚁金服控股子公司天弘基金规模迅速上升，成为第一只规模过万亿的公募基金。不过，有专家认为，虽然平均下来每个用户的金额不大，但是无法确定超过25万元的用户分布情况，所以对其影响目前还不好下定义，余额宝的风险在于“太大了”。

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